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عربي-دولي
بن فرحان وبلينكن بحثا المستجدات في غزة واليمن والسودان
Lebanon 24
17-06-2024
|
19:07
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، هاتفياً، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، المستجدات في قطاع غزة واليمن والسودان.
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بن فرحان
بلينكن
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