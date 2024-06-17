27
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
32
o
زحلة
30
o
بعلبك
31
o
بشري
29
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أميركا نحو إبرام صفقة أسلحة كبيرة مع إسرائيل
Lebanon 24
17-06-2024
|
23:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "واشنطن بوست، أمس الاثنين، نقلا عن ثلاثة مسؤولين لم تذكر أسماءهم ان عضوين ديمقراطيين كبيرين في الكونغرس الأميركي وافقا على دعم صفقة أسلحة كبيرة لإسرائيل تشمل 50 مقاتلة من طراز إف-15 بقيمة تزيد عن 18 مليار دولار.
Advertisement
وذكرت الصحيفة أن النائب جريجوري ميكس والسيناتور بن كاردين وقعا على الصفقة تحت ضغط شديد من إدارة بايدن بعد أن تسبب المشرعان في تأجيل البيع لعدة أشهر.
وقال إريك هاريس مدير الاتصالات بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في تصريح للصحيفة "تم التعامل كل المشكلات والمخاوف لرئيس اللجنة كاردين من خلال مشاوراتنا المستمرة مع الإدارة، ولهذا السبب شعر بأنه من المناسب السماح لهذا الأمر بالمضي قدما".
وصرح ميكس لـ"واشنطن بوست" بأنه على اتصال وثيق بالبيت الأبيض ويحثهم على الضغط على إسرائيل بشأن الجهود الإنسانية والإصابات في صفوف المدنيين.
ونقلت عنه الصحيفة القول إن الطائرات من طراز إف-15لن يتم تسليمها قبل "سنوات من الآن".
وتتزايد الضغوط على بايدن من أعضاء حزبه الديمقراطي بسبب دعمه غير المحدود لإسرائيل في ظل هجومها المستمر منذ ثمانية أشهر على غزة والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني ونزوح ما يقرب من 2.3 مليون نسمة.
ويضغط بايدن على طرفي الصراع للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتشار فيديو فاضح لها.. فنانة سورية شهيرة تطل للمرة الأولى في حفل زفاف وهكذا بدت (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو فاضح لها.. فنانة سورية شهيرة تطل للمرة الأولى في حفل زفاف وهكذا بدت (فيديو)
04:39 | 2024-06-17
17/06/2024 04:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حلق شعره تماماً... ما سبب إطلالة تامر حسني بـ"لوك" جديد؟ (صور)
Lebanon 24
حلق شعره تماماً... ما سبب إطلالة تامر حسني بـ"لوك" جديد؟ (صور)
08:00 | 2024-06-17
17/06/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول مهمّ في "الحزب"... من استهدفت إسرائيل في "غارة سلعا"؟
Lebanon 24
مسؤول مهمّ في "الحزب"... من استهدفت إسرائيل في "غارة سلعا"؟
05:49 | 2024-06-17
17/06/2024 05:49:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فاتورة بـ25 دولاراً "مش عالبال".. من سيدفعها؟
Lebanon 24
فاتورة بـ25 دولاراً "مش عالبال".. من سيدفعها؟
15:39 | 2024-06-17
17/06/2024 03:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"زحف عسكريّ نحو لبنان" من خارج تل أبيب.. تقريرٌ اسرائيلي بمعطيات مثيرة!
Lebanon 24
"زحف عسكريّ نحو لبنان" من خارج تل أبيب.. تقريرٌ اسرائيلي بمعطيات مثيرة!
15:30 | 2024-06-17
17/06/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:13 | 2024-06-18
بعد "كروكوس"... تركيا ساعدت على إحباط هجوم إرهابي آخر في موسكو
03:00 | 2024-06-18
"عاشت الصداقة والتماسك"... عاصمة كوريا الشمالية تستعد لاستقبال بوتين
03:00 | 2024-06-18
بـ"أدوات أميركيّة مجانية".. هكذا خرق "حزب الله" إسرائيل!
02:46 | 2024-06-18
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:37 | 2024-06-18
بالفيديو... الصين تطور غواصات نووية جديدة
02:34 | 2024-06-18
غانتس: أدعم أي تحرك لإزالة تهديد "حزب الله"
فيديو
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
18/06/2024 10:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبأ باندلاع حرب عالمية ثالثة غداً الثلاثاء.. تعرفوا إلى "نوستراداموس الجديد"
Lebanon 24
تنبأ باندلاع حرب عالمية ثالثة غداً الثلاثاء.. تعرفوا إلى "نوستراداموس الجديد"
02:18 | 2024-06-17
18/06/2024 10:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
18/06/2024 10:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24