للمرة الثانية خلال أيام... جنود كوريون شماليون يعبرون الحدود

عبر العشرات من الجنود الكوريين الشماليين لفترة وجيزة الحدود شديدة التحصين مع الجنوب، لكنهم تراجعوا بعد أن أطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية، وفق ما أفادت وكالة يونهاب.



Advertisement



وأفادت بأن الجيش الكوري الجنوبي أجرى بثا تحذيريا وأطلق عيارات تحذيرية، مما دفع الجنود الشماليين إلى العودة إلى جانبهم من الحدود، مضيفة أنه لم يكن هناك أي نشاط غير عادي بعد العيارات التحذيرية. وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية أن ما بين 20 - 30 جنديا كوريا شماليا عبروا خط ترسيم الحدود العسكرية داخل المنطقة المنزوعة السلاح في القسم الأوسط من الحدود في حوالي الساعة 8:30 صباحا.وأفادت بأن الجيش الكوري الجنوبي أجرى بثا تحذيريا وأطلق عيارات تحذيرية، مما دفع الجنود الشماليين إلى العودة إلى جانبهم من الحدود، مضيفة أنه لم يكن هناك أي نشاط غير عادي بعد العيارات التحذيرية.

وقال مسؤول في الهيئة إن المنطقة التي اخترقها الجيش الكوري الشمالي في خط ترسيم الحدود العسكرية اليوم (الثلاثاء) مختلفة عن المنطقة في يوم 9 حزيران، وأضاف أن الحادث يبدو عرضيا، وفق لوكالة يونهاب.



ويعد هذا هو ثاني اختراق للحدود من قبل كوريا الشمالية في أقل من أسبوعين بعد حادث مماثل في يوم 9 حزيران. (سكاي نيوز)