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عربي-دولي

واشنطن تضع "أنصار الله" العراقية على قوائم الإرهاب

Lebanon 24
17-06-2024 | 23:26
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الثلاثاء، تصنيف حركة "أنصار الله الأوفياء العراقية" وأمينها العام حيدر مزهر ملك السعيدي “إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص".
وتم اتخاذ إجراءات التصنيف للحركة باعتبارها جماعة إرهابية وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.
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وقالت الخارجية الأميركية في بيان: "الحركة هي مجموعة ميليشيا متحالفة مع إيران ومقرها العراق وجزء من المقاومة الإسلامية في العراق (IRI) وهي مجموعة تضم العديد من الجماعات الإرهابية والميليشيات المتحالفة مع إيران، بما في ذلك المنظمات الإرهابية التي تصنفها الولايات المتحدة كتائب حزب الله، وحركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، اللتين هاجمتا بشكل متكرر التحالف الدولي ضد داعش.
 وأشار البيان إلى أن حركة أنصار الله قد أعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الأخيرة ضد الولايات المتحدة "حيث هاجمت الأفراد العسكريين في العراق وسوريا، بما في ذلك المشاركة في الهجوم بطائرة بدون طيار في كانون الثاني والذي أدى إلى مقتل ثلاثة أميركيين من أعضاء الخدمة في برج 22 في الأردن".
وأكدت أن واشنطن ملتزمة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لإضعاف وتعطيل قدرة الجماعات المدعومة من إيران على شن "هجمات إرهابية". (سكاي نيوز)
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