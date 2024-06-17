قضى الحجاج أمس الاثنين، أول أيام التشريق في مشعر منى، وقاموا برمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.

ويستعد ضيوف الرحمن المتعجلون لمغادرة مشعر منى اليوم الثلاثاء، الموافق الثاني عشر من ذي الحجة، بعد رمي الجمرات، قبل أن يتوجهوا إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع آخر أعمال الحج، ليكملوا بذلك أداء المناسك بأركانها وواجباتها وفرائضها.

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وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة عائدًا إلى بلده، ولا يُعفى من طواف الوداع إلا الحائض والنفساء.

وشهدت مكة المكرمة أمس الاثنين، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في المنطقة المركزية في المسجد الحرام، ومشعر منى، وسط انخفاض واضح في الحرارة، إذ بلغت 41 درجة مئوية، حسبما أفصح المركز الوطني للأرصاد.

وكشف المركز أن رادار مكة المتنقل، رصد السحب الركامية الرعدية الممطرة فوق المشاعر المقدسة مع توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متفرقة. فيما تناقل السعوديون على مواقع التواصل فيديوهات للأمطار تنزل لطيفة على المشاعر.



من جهته، توقع متحدث الأرصاد حسين القحطاني، انخفاض درجات الحرارة بشكل سريع، إلا أنه رجح أن تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع اليوم، إذ قد تصل إلى 48 مئوية مع توافر إمكانية تكوّن السحب على مرتفعات الطائف.



وكانت وزارة الصحة السعودية دعت إلى تجنب الخروج عند درجات الحرارة المرتفعة من الساعة 11 ظهراً وحتى الرابعة عصراً، لأداء ما تبقى من مناسك الحج.

إلى ذلك، كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عن أن موسم الحج في العام المقبل يعد آخر موسم للحج في فصل الصيف، مضيفًا: "لن نشهد الحج صيفًا إلا بعد 17 عامًا".

وأضاف القحطاني أن الحج سينتقل بعد العام المقبل إلى موسم الربيع لمدة 8 سنوات تبدأ من العام بعد المقبل 1447ه‍، وبعده بـ8 سنوات أخرى سيحل موسم الحج في فصل الشتاء، وبالتالي سنودّع الحج في فصل الصيف لمدة 16 عامًا، متابعاً: معدل درجات الحرارة في حج هذا العام تتراوح بين 45 -47 درجة مئوية.



من جهته، أكد الدكتور منصور المزروعي، عضو مجلس الشورى والباحث في التغير المناخي، أن فترة موسم الحج في الوقت الراهن جاءت في فصل الصيف، فيما يشهد العام المقبل أيضاً حلول الموسم الديني بالتزامن مع فصل الصيف، وبعدئذ ينتقل موسم الحج مناخياً إلى فصل الربيع ليستمر حتى ثمانية أعوام، فيما ينتقل بعدذلك إلى فصل الشتاء، ويقول المزروعي: يأتي موسم الحج في فصل الشتاء بدءا من العام الهجري 1454هـ ويستمر لمدة 8 سنوات، إذ ينتهي في العام الهجري 1461هـ. أما فصل الخريف فتستمر فترة مكوث موسم الحج فيه ما بين عامي 1462هـ وحتى 1469هـ وبذلك تكون الفصول الأربعة قد أنهت دورتها على مدار 33 عاما هجرية، للدخول مُجددًا في موسم الحج بفصل الصيف مرة أخرى عام 1470 هـ، وسيبقى فيه لمدة 9 سنوات.