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نيابة عن الملك سلمان.. نائب أمير مكة يسلم كسوة الكعبة للسدنة

Lebanon 24
17-06-2024 | 23:38
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سلّم الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة أمس الاثنين، كسوة الكعبة المشرفة، لسدنة بيت الله الحرام، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.


ووقّع محاضر التسليم الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة "هيئة العناية بشؤون الحرمين"، وعبد الملك الشيبي نائب كبير سدنة بيت الله الحرام. يأتي ذلك إيذاناً باستبدال كسوة الكعبة المشرفة في غرة محرم 1446هـ، بعد أن أتمت الهيئة صناعتها بـ"مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة"، باستخدام الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود.
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ويبلغ ارتفاع الثوب 14 متراً، وفي الثلث الأعلى منه يوجد حزام عرضه 95 سنتيمتراً وطوله 47 متراً، مكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية. (الشرق الأوسط)
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