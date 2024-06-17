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إقتصاد
في دولة بارزة.. أسعار المنازل تتراجع رغم محاولات الدعم فما القصة؟
Lebanon 24
17-06-2024
|
23:58
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انخفضت أسعار المنازل في الصين بوتيرة سريعة في شهر أيار، حيث استغرقت الجهود الأكثر قوة التي بذلتها البلاد لدعم سوق العقارات بعض الوقت لإنعاش الطلب.
وأظهرت أرقام المكتب الوطني للإحصاء الاثنين، أن أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة، باستثناء الإسكان المدعوم من الدولة، انخفضت بنسبة 0.71 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، وهو أكبر انخفاض منذ تشرين الاول 2014، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ.
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كما انخفضت أسعار المنازل القائمة بنسبة 1 بالمئة، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2011 "على الأقل عندما بدأت الصين في استخدام طريقة جمع البيانات الحالية"، بحسب التقرير.
وقال مكتب الإحصاءات إن أسعار المنازل الجديدة تراجعت بنسبة 4.3 بالمئة، وانخفضت قيمة المنازل في إعادة البيع بنسبة 7.5 بالمئة.
وكشفت الصين الشهر الماضي عن حزمة إنقاذ عقارية واسعة النطاق لمعالجة أكبر أزمة تخيم على ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. وتشمل الحزمة تخفيفا لقواعد الرهن العقاري، وتشجع الحكومات المحلية على شراء المنازل غير المباعة.
ويتوقع الاقتصاديون في "وول ستريت" أن تتخذ الصين تدابير جديدة، وأن تعلن عن تمويل إضافي في محاولة لدعم السوق، بعد أن حث كبار صناع السياسة المسؤولين في اجتماع لمجلس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر على الحفاظ على "عقل متفتح" بشأن السياسات الرامية إلى خفض مخزون المساكن، وأن يكونوا أكثر "إبداعا وأكثر جرأة في طرح التدابير الداعمة.
وقال تشين وينجينغ، الباحث في وكالة العقارات "تشاينا إندكس هولدنجز": "قد تتحسن المبيعات أكثر في حزيران مع انتشار تدابير الدعم وزيادة المطورين المبيعات لنتائجهم المؤقتة". (سكاي نيوز)
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