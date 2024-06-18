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بغارة إسرائيلية عنيفة... قصف 3 منازل في مخيمي النصيرات والبريج

Lebanon 24
18-06-2024 | 00:51
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 17 فلسطينيا وإصابة آخرين وسط قطاع غزة بعد قصف 3 منازل في مخيمي النصيرات والبريج فجر الثلاثاء.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت مخيم النصيرات في القطاع.
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وقبلها بساعات، نقلت "وفا" عن شهود عيان قولهم إن طائرات إسرائيلية نفذت سلسلة غارات على مخيم النصيرات، ما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح.


وقصفت الطائرات الاسرائيلية بشكل مكثف مناطق عدة في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، خاصة مدينة دير البلح ومخيم البريج.
كما استهدفت المدفعية الاسرائيلية الأحياء الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وحلقت الطائرات المسيرة الاسرائيلية بشكل مكثف في سماء مدينة دير البلح وسط القطاع.


وأمس الاثنين، قال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن 8 فلسطينيين استشهدوا بنيران إسرائيلية خلال انتظار تجار وحراس مدنيين وصول شاحنات تجارية بطول الطريق الشرقي في قطاع غزة.
 
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إنه تم نقل الشهداء والمصابين جراء هذا الاستهداف إلى مستشفى غزة الأوروبي.
ويعتبر الطريق الشرقي في غزة طريقا مخصصا لسير الشاحنات التجارية.
وكانت وزارة الصحة في غزة، قالت في تقريرها اليومي أمس الاثنين إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 37347 شهيدًا و85372 مصابا، منذ السابع من تشرين الاول الماضي. (سكاي نيوز)
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