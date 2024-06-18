نجم عن هجوم أوكراني... اندلاع حريق في خزان للمنتجات البترولية في روستوف

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن اندلاع حريق في خزان للمنتجات البترولية في روستوف نتيجة هجوم مسيرات أوكراني.

وجاء في بيان الوزارة: "وفقا للبيانات التشغيلية، تبلغ مساحة الحريق 5 آلاف متر مكعب".

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وأكد البيان أنه لا توجد أي إصابات، مشيرا إلى أنه تم إرسال سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث.

وأضاف: "في المجموع، 73 شخصا يعملون على إخماد النار، وتشارك 21 وحدة من الإطفاء".

في وقت سابق، أفاد حاكم روستوف فاسيلي غولوبيف بأنه نتيجة لهجوم أوكراني باستخدام المسيرات، اشتعلت النيران في الخزانات التي تحتوي على منتجات بترولية. (روسيا اليوم)