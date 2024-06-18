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عربي-دولي

روتيه "متفائل بحذر" لتولي منصب أمين عام حلف "الناتو"

Lebanon 24
18-06-2024 | 02:14
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أعرب رئيس وزراء هولندا مارك روته الثلاثاء عن "تفاؤل حذر" بتجاوز اعتراض هنغاريا على توليه منصب أمين عام حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد محادثات مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان. 
وبعد نيله دعم قوى رئيسية، أصبح روته المرشح الأوفر حظا لخلافة الأمين العام الحالي للحلف ينس ستولتنبرغ الذي تنتهي ولايته هذا العام. 
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لكن روته وجد صعوبة في اقناع أوربان، كما أنه يواجه منافسة من الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، المرشح الآخر الوحيد. 
وقال روته للصحافيين بعد لقائه أوربان على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل "أنا متفائل بحذر بشأن هنغاريا". 
واشترط أوربان هذا الشهر لإسقاط اعتراضه ودعم روته أن يعتذر الأخير عن تعليقات سابقة انتقد فيها حكومة بودابست، وأن يسمح لهنغاريا بالابتعاد عن خطط حلف شمال الأطلسي لزيادة المساعدات لأوكرانيا. 
وكشف روته أن أوربان "لم يطلب اعتذارا، وأنا قلت إنني أخذت علما بوضوح بما حدث في هنغاريا فيما يتعلق بردود الفعل المجتمعية على ما قلته قبل عامين". 


وتابع "تركنا الأمر عند هذا الحد، أخذنا علما، ونتطلع بشدة إلى المستقبل، وهو لم يطلب أي اعتذار"، مضيفا أنه سيكتب الآن رسالة إلى أوربان يلخص فيها محادثاتهما". 
من جانبه، قال أوربان إن روته يمكن أن يحصل على دعمه إذا وافق على الالتزام بالاتفاق الذي أبرم مع ستولتنبرغ في بودابست الأسبوع الماضي لمنح هنغاريا خيار عدم المشاركة في خطط حلف شمال الأطلسي لمساعدة أوكرانيا. 
 
وأكد أوربان "الأمر يتعلق بالمستقبل، وليس بالماضي".  
وتضغط القوى الكبرى في حلف شمال الأطلسي وعلى رأسها الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن اختيار رئيس جديد للحلف خلال قمة تعقد في واشنطن الشهر المقبل. 
ومن المقرر أن يترك روته منصبه رئيسا للوزراء في هولندا بمجرد تشكيل حكومة جديدة في البلاد في الأسابيع المقبلة. (روسيا اليوم)
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