بالفيديو... الصين تطور غواصات نووية جديدة

ذكر موقع Navy Recognition المتخصص بالشؤون العسكرية أن الصين تعمل على تطوير جيل جديد من الغواصات النووية العسكرية المتعددة الاستخدامات.

وأشار الموقع إلى أن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي الصينية تداولت مؤخرا صورا تظهر نموذجا لأحدث غواصة نووية صينية متعددة الاستخدامات من طراز Type-093B، مجهزة بمنصات إطلاق عمودي للصواريخ".

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وتبعا للموقع فإن الغواصات الجديدة ستكون نسخا مطورة عن غواصات Type-093، والتي كانت تقارير المخابرات الأمريكية قد أشارت إلى أن الجيش الصيني يمتلك ست قطع منها، إذ يبلغ طول كل غواصة 107م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 6 آلاف طن، كما تتسلح بطوربيدات وصواريخ مضادة للسفن يصل مداها إلى 300 كلم.

ويفترض الخبراء في Navy Recognition أن الغواصات الجديدة قد تتسلح بصواريخ بالستية جديدة مضادة للسفن من طراز YJ-21، وهذ الصواريخ ستصبح في المستقبل السلاح الرئيسي لمدمرات Type-55 الصينية الواعدة.





وأشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن طول كل غواصة من غواصات Type-093B الجديدة سيبلغ 126 م، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 6200 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وستجهز بصواريخ يصل مداها إلى 2500 كلم. (روسيا اليوم)