"عاشت الصداقة والتماسك"... عاصمة كوريا الشمالية تستعد لاستقبال بوتين

تزين مطار وشوارع العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ بأعلام روسيا ولافتات ترحب بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له.

وكتب على اللافتات: "تحيا الصداقة والتماسك الكوري الروسي غير القابل للتدمير!"، و"عاشت الصداقة والتماسك بين شعبي كوريا وروسيا"، و"نرحب ترحيبا حارا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، و"الصداقة الكورية الروسية أبدية".

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وتم نشر أعلام روسيا وكوريا الشمالية وصور الرئيس الروسي على جانبي الطريق من مطار بيونغ يانغ.

كما تم وضع أعلام روسيا وكوريا الشمالية في جميع شوارع بيونغ يانغ، وعلى واجهات المباني.

ويبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا زيارة دولة إلى جمهورية كوريا الشمالية ومنها إلى فيتينام.

يشار إلى أن بوتين زار بيونغ يانغ في يوليو عام 2000، بعد شهرين من تنصيبه رئيسا. في تلك الزيارة بحث الرئيس بوتين القضايا الثنائية والدولية مع زعيم كوريا الشمالية في ذلك الوقت، كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي.

ويراقب عدد من العواصم الغربية زيارة الرئيس الروسي إلى كوريا الشمالية وسط هواجس من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في الظرف الحالي الذي يواكب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات التي تفرضها هذه العواصم على روسيا و كوريا الشمالية.

وفي هذ الصدد أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقديره لكوريا الشمالية في دعمها الثابت لروسيا بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، واستعدادها للدفاع عن القضايا المشتركة. (روسيا اليوم)



