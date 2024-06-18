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عربي-دولي

بعد "كروكوس"... تركيا ساعدت على إحباط هجوم إرهابي آخر في موسكو

Lebanon 24
18-06-2024 | 03:13
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زودت المخابرات التركية زملاءها الروس بمعلومات ساعدت على إحباط عمل إرهابي ثان في موسكو بعد هجوم مركز "كروكوس"، حسبما أفادت صحيفة "حرييت" التريكة الموالية للحكومة اليوم الثلاثاء.
وقالت الكاتبة هاندا فيرات في مقال بـ"حرييت": "بعد الهجوم الأول على قاعة الحفلات الموسيقية، خططت المجموعة الإرهابية لهجوم آخر. لقد خططوا لاستهداف مركز تسوق مزدحم. وقد أحبطت المخابرات التركية هذا الهجوم الكبير الثاني من خلال الاتصال بموسكو".
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والهجوم الإرهابي، حسب الصحيفة، عمل على إعداده مسلحون من جماعة "ولاية خراسان" المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي.
وأشارت "حرييت" إلى أن المخابرات التركية راقبت منذ فترة طويلة أنشطة الفرع المحلي لـ"ولاية خراسان" التي شاركت في الهجوم على كنيسة القديسة مريم الكاثوليكية في اسطنبول نهاية كانون الثاني الماضي.
وعثرت المخابرات على عدد من الأشخاص واستجوبتهم، ثم تواصلت مع الجانب الروسي.

 
وذكّرت الصحيفة بأن اثنين من مهاجمي "كروكوس" زارا تركيا قبل وقت قصير من الهجوم وأبلغت أنقرة السلطات الروسية بذلك أيضا.
وقع الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" في ضواحي موسكو في 22 اذار، وأدى وفقا لأحدث البيانات، إلى مقال 144 شخصا إصابة 551 آخرين.
وحسب التحقيق، فقد قام تنظيم "ولاية خراسان" بتنسيق الإجراءات - التحضير والتمويل وتنفيذ الهجوم عبر الإنترنت. وذكرت السلطات الروسية في وقت سابق أنها أثبتت وجود علاقة بين منفذي هجوم "كروكوس" وجهات أوكرانية. (روسيا اليوم)
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