حافلة عمال تعلق وسط نهر في الشرق الأقصى الروسي (فيديو)

أفادت سلطات إقليم بريمورسكي في أقصى شرق روسيا بإنقاذ ركاب حافلة تقل عمالا مناوبين علقت في وسط أحد أنهار الأقليم بعد ارتفاع منسوب المياه.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حافلة عالقة وسط نهر والمياه تغطيها بشكل شبه كامل، وعلى سطحها عدد من الأشخاص.

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وقالت وزارة الدفاع المدني وحالات الطارئ الإقليمية في بيان لها: "أدى ارتفاع منسوب مياه نهر ماكسيموفكا في منطقة تيرنيسكي، إلى هدم معبر خشبي على طريق لنقل جذوع الأشجار المقطوعة، وعلقت حافلة تقل عمالا مناوبين أثناء محاولتها عبور النهر".





وأشار البيان إلى أنه تم إجلاء الناس العالقين إلى الشاطئ دون وقوع وفيات أو إصابات في الحادث، مضيفة أنه تمت الآن إعادة بناء المعبر المدمر. (روسيا اليوم)