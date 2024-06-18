قبيل زيارته لكوريا الشمالية وفيتنام... بوتين يصل إلى ياكوتيا

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منطقة ياكوتيا الروسية في رحلة عمل، سيتوجه بعدها في زيارة دولة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ثم في اليوم التالي إلى فيتنام.

وقد توجه الرئيس إلى عاصمة المنطقة مدينة ياكوتسك، حيث سيتعرف على إنجازات المنطقة، ويعقد عددا من اللقاءات هناك.

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وتعد ياكوتيا أو جمهورية ساخا (باللغة الياقوتية)، أحد الكيانات الفدرالية في روسيا، أكبر كيان من حيث المساحة ليس فقط بروسيا بل في العالم حيث تبلغ مساحتها 3 مليون كيلومتر مربع، وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من سيبيريا وتقع أكثر من 40% من أراضيها وراء الدائرة القطبية الشمالية. وتعتمد الجمهورية على التعدين، لا سيما الألماس والذهب والقصدير.

وتستغرق الرحلة من موسكو إلى ياكوتسك حوالي 6 ساعات ونصف الساعة، حيث عبر الرئيس أربع مناطق زمنية للوصول إلى الجمهورية، التي لديها فارق زمني قدره 6 ساعات مع موسكو.

وكانت آخر مرة زار فيها الرئيس الروسي ياكوتيا في أيلول 2014، شارك حينها الرئيس في الحفل الرسمي لربط خط أنابيب "قوة سيبيريا"، إضافة إلى لقائه آنذاك بطلاب جامعة الشمال الشرقي الفيدرالية، وعقد اجتماعا حول تنمية الشرق الأقصى.

ويعد برنامج زيارة الرئيس هذه المرة في 2024 أكثر كثافة، حيث يخطط الرئيس للقاء طلاب المدرسة العليا للموسيقى التي تحمل اسم ف.ا. بوسيكوف، وهي المؤسسة التعليمية الرائدة في الشرق الأقصى التي تقوم بتدريب المتخصصين في مجال الثقافة والفنون. وسيتعرف بوتين بشكل مباشر على مدى نجاح برامج التنمية الإقليمية الروسية، من خلال المشاركين في البرامج المختلفة، إلى جانب المتخصصين الذين انتقلوا للإقامة والاستقرار في الشرق الأقصى.

كذلك سيقوم الرئيس بزيارة معرض "حي العمل" ضمن المجموعة الإبداعية، التي تعمل أيضا في مجالات التطوير ذات الأولوية. وسيتعرف الرئيس على إنجازات الجمهورية في مجال تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن إنتاج الصناعات التي تشتد إليها الحاجة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

إضافة إلى ذلك، يخطط الرئيس لقاء حاكم جمهورية ياكوتيا، آيسن نيكولايف، حيث قال في اذار إنه يعتزم مناقشة خطط تنمية المنطقة وأهم المشكلات معه. وكان بوتين ونيكولايف على اتصال تنفيذي حتى الرحلة.

وقد أعرب بوتين عن تقديره الكبير لإمكانات ياكوتيا، التي تتميز ليس فقط بوفرة في الموارد الطبيعية والجمال، ولكن أيضا بالأشخاص الموهوبين والمثيرين للاهتمام. (روسيا اليوم)