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متظاهرون يحاولون اقتحام مقر إقامة نتنياهو (فيديو)

Lebanon 24
18-06-2024 | 03:57
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 9 أشخاص خلال تظاهرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى اتفاق مع "حماس"، وتخللتها محاولة اقتحام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس.
وقالت الشرطة إن بعض المتظاهرين "بدأوا في تعط
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يل النظام والاشتباك مع الضباط وإشعال النيران على الطريق"، بعد أن ساروا من أمام الكنيست وصولا إلى منزل رئيس الوزراء، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى اتفاق رهائن مع "حماس".
واخترق المتظاهرون المناهضون للحكومة حاجزا للشرطة بالقرب من مقر إقامة نتنياهو، وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بخراطيم المياه التي استخدمتها الشرطة خارج منزل نتنياهو.
 
 
كما اعتقلت الشرطة تسعة أشخاص، وذكرت تقارير إعلامية عبرية أن أحد المعتقلين هو نوعام دان، الذي يحتجز أحد أقاربه كرهينة في غزة.


وأظهرت اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة وهي تستخدم خراطيم المياه ضد المتظاهرين، والتي أصابت مسعفة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتها في عينها.


وقد أعلنت الشرطة في وقت لاحق أن الاحتجاج غير قانوني، بعد أن قام متظاهرون بتحطيم إشارات المرور وهاجموا أحد المطاعم. (روسيا اليوم)
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