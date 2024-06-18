Advertisement

عربي-دولي

البنتاغون يستعد لتحويل الفضاء إلى مسرح للعمليات العسكرية!

Lebanon 24
18-06-2024 | 04:19
A-
A+
Doc-P-1213071-638543066015659655.jpg
Doc-P-1213071-638543066015659655.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن القدرات المتنامية لروسيا والصين في مجال استكشاف الفضاء، تثير غيرة غير مقنعة من جانب الولايات المتحدة، وفق ما أشار اليه ألكسندر ستيبانوف مدير برنامج أكاديمية العلوم السياسية الروسية.
وقال ستيبانوف في عمود حصري كتبه لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن هذه الغيرة جعلت الولايات المتحدة تواصل عسكرة المدار القريب من الأرض وتستعد لنشر أسلحة الدمار الشامل هناك.
Advertisement

وأضاف: "تختلف هذه الاستراتيجية الفضائية التوسعية اختلافا جوهريا عن البرامج العسكرية الأميركية السابقة في الفضاء، وتوسع بشكل كبير نطاق القدرات الهجومية، وعمليا تشكل مجموعة أدوات لمنع جميع المنافسين الأمريكيين من الوصول إلى المدار تحت تهديد التدمير".

ووفقا له، من أجل تبرير العدوان الأميركي في الفضاء، تنشر أجهزة المخابرات الأميركية، من خلال شبكة تابعة لها من وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية الخاضعة للرقابة، "سيناريوهات حول التهديد المزعوم من روسيا والصين، حيث نشرتا العديد من منشآت الليزر في المدار، والأسلحة الحركية، وحتى الأسلحة النووية، كما تقول الولايات المتحدة".

ونشرت الولايات المتحدة بالإضافة إلى الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية، منذ فترة طويلة أنظمة أرضية يمكنها قمع إشارات الراديو وتجعل من الصعب على العدو تلقي البيانات من الأقمار الصناعية، وتتخذ خطوات نشطة لتحديثها.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل البنتاغون على إطلاق جيل جديد من الأقمار الصناعية العسكرية القادرة على المناورة والتزود بالوقود في الفضاء وتجهز بأسلحة آلية قادرة على الاستيلاء على أقمار العدو الصناعية وتعطيلها، مشيرا إلى أن الإدارة العسكرية الأميركية أطلقت مشروعا سريا - X-37B - وهو مركبة فضائية من دون طيار من نوع المكوك، التي أكملت بالفعل سبع رحلات.
وتابع: "تتضمن وظيفتها، بالإضافة إلى مهمة المفتش، التي تسمح لها باختطاف الأقمار الصناعية أو التأثير عليها، إمكانية إطلاق أسلحة صاروخية إلى المدار، بما في ذلك، على الأرجح، برأس حربي خاص". (روسيا اليوم)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2024-06-18
06:40 | 2024-06-18
06:28 | 2024-06-18
06:06 | 2024-06-18
05:44 | 2024-06-18
05:30 | 2024-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24