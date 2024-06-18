بسبب أوكرانيا.. سويسرا حُرمت من "صواريخ أميركية"

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تعمدت الولايات المتحدة الأميركية تأخير تسليم سويسرا صواريخ لمنظومات باتريوت، رغم اتفاق الدولتين حول ذلك، لأن واشنطن قررت تسليم هذه الصواريخ إلى أوكرانيا كأولوية.وذكرت الصحيفة بأن سويسرا أبرمت في خريف عام 2023 اتفاقية لشراء صواريخ PAC 3 MSE (ذات القدرة الصاروخية المحسنة) لمنظومات باتريوت بمبلغ 300 مليون فرنك سويسري (336.4 مليون دولار). ولكن على الرغم من ذلك، ووفقا لمصادر الصحيفة، قررت واشنطن إعطاء الأولوية لتزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ، بعد أن طلبت من حلفائها الغربيين نقل المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا بشكل عاجل.وتؤكد الصحيفة أن القرار الأميركي، كان بمثابة ضربة للقدرات الدفاعية لسويسرا، لأنها لا تملك عمليا أي وسيلة للدفاع ضد الهجمات الصاروخية متوسطة وطويلة المدى. (روسيا اليوم)