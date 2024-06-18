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عربي-دولي

بوتين يشيد بدعم كوريا الشمالية للحرب على أوكرانيا

Lebanon 24
18-06-2024 | 05:06
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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقال لصحيفة رسمية في كوريا الشمالية قبل زيارته المقررة للبلاد، الثلاثاء، بدعم بيونغ يانغ لموسكو في حربها ضد أوكرانيا.

وأشاد بوتين، في مقال لصحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية في كوريا الشمالية، بعنوان "روسيا وكوريا الشمالية: تقاليد الصداقة والتعاون عبر السنين" نشر على موقع الكرملين على الإنترنت، "بدعم كوريا الشمالية الثابت للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".
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كما وجه الرئيس الروسي الشكر لكوريا الشمالية على تضامنها في القضايا الدولية المهمة، مضيفاً أنها "ملتزمة وتشاطرها الأفكار" ومستعدة لمواجهة تطلعات الغرب لمنع إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وقال بوتين إن البلدين لديهما خطط للتعاون في بناء بنية أمنية في أوراسيا، ومواجهة العقوبات الغربية، وإنشاء أنظمة معاملات مستقلة.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه.

وقال بوتين، في المقال: "اليوم، وكما كان من قبل، تعمل روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه"، حسبما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
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