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روسيا تبدأ مناورات بحرية في المحيط الهادئ

Lebanon 24
18-06-2024 | 05:44
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بدأت روسيا مناورات بحرية في المحيط الهادئ، الثلاثاء، تشمل تدريبات على عمليات مضادة للغواصات وللضربات الجوية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان.

ويأتي هذا الإعلان قبيل زيارة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية، الثلاثاء، بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ اللتين تجمعهما "روابط الأخوة الراسخة لرفاق السلاح" بحسب ما قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
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وتستمر هذه المناورات التي يشارك فيها حوالي 40 زورقاً وقارباً وسفينة بالإضافة إلى نحو 20 طائرة ومروحية "من 18 إلى 28 حزيران في مياه المحيط الهادئ وبحر اليابان وأوخوتسك" في أقصى الشرق الروسي، وفق ما أوضحت وزارة الدفاع الروسية.
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