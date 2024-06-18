حجاج "بيت الله" يودعون "المشاعر المقدسة" بالدموع بعد قضاء طواف الوداع

نجحت قيادة أمن الحج في تفويج الحجاج على جسر الجمرات وفق خطة محكمة دون حدوث أي تزاحم أو تدافع بين الحجاج.

وسيطرت مشاعر الفرح ودموع الحزن على ضيوف الرحمن وهم يغادرون منى بعد إتمام مناسك الحج وتحقيق أمنياتهم.

وكانت قد استقبلت وزارة الصحة السعودية عبر مركز الاتصال "937" منذ بداية موسم الحج، أكثر من 47 ألف اتصال، خدمت فيها الصحة ضيوف الرحمن بعدة لغات، وشملت الخدمات التي تم تقديمها الاستجابة والتوجيه بما يخص استفسارات الحجاج وكذلك تقديم الاستشارات الصحية، وتسجيل البلاغات التي يتم معالجتها بطرق عاجلة وآنية.