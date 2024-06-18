صواريخ قد تطال "العمق الروسي".. هذا ما تنتظره أوكرانيا

Advertisement

تتطلع أوكرانيا إلى الحصول على صواريخ "Storm Shadow" المجنحة بعيدة المدى، القادرة على ضرب عمق الأراضي الروسية، من إيطاليا.وأشارت معلومات صحافية إلى أن هذا القرار يدل على تغيير في موقف حكومة جورجا ميلوني، التي لم تطرح هذا الموضوع خلال الحملة الانتخابية قبل التصويت لاختيار نواب البرلمان الأوروبي، لأنها لم تكن ترغب في إثارة ردود فعل سلبية لدى الرأي العام من خلال الإعلان عن مثل هذه الخطط.وتؤكد استطلاعات الرأي على أن أكثر من 60% من الإيطاليين يعترضون على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.من جانبها رفضت وزارة الدفاع الإيطالية، التي تقوم بتحضير قائمة بالأسلحة الموردة إلى أوكرانيا، طلب مراسل تاس للتعليق على الموضوع، بحجة سرية هذه المسائل. (روسيا اليوم)