Advertisement

عربي-دولي

قبل أن تستلم هنغاريا رئاسة الاتحاد الأوروبي.. عقوبات جديدة ستطال روسيا

Lebanon 24
18-06-2024 | 07:31
A-
A+
Doc-P-1213136-638543182937117289.jpg
Doc-P-1213136-638543182937117289.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعتزم دول الاتحاد الاوروبي الاتفاق على الحزمة الرابعة عشرة الجديدة من العقوبات ضد روسيا، بحلول بداية قمة الاتحاد الأوروبي في 27 حزيران، إذ تريد الدول الأوروبية الاتفاق على القيود قبل أن تتولى هنغاريا رئاسة الاتحاد الأوروبي.
Advertisement
 
وسيتم فرض قيود أكثر صرامة على نشاطات فروع الشركات الأوروبية التي تواصل ممارسة أعمالها في روسيا، إلا أن ألمانيا تعارض هذا البند، لأن شركاتها الصناعية تواصل الاستثمار بنشاط في روسيا.

وفي وقت سابق، اعترف المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون العقوبات، ديفيد أوسوليفان، بأنه سيتم اعتماد الحزمة الرابعة عشرة من القيود ضد روسيا. وقال إنه في إطار هذه الحزمة تجري مناقشة تدابير "في قطاعي الطاقة والملاحة البحرية". (روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:49 | 2024-06-18
10:30 | 2024-06-18
10:00 | 2024-06-18
09:45 | 2024-06-18
09:37 | 2024-06-18
09:34 | 2024-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24