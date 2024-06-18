قبل أن تستلم هنغاريا رئاسة الاتحاد الأوروبي.. عقوبات جديدة ستطال روسيا

تعتزم دول الاتحاد الاوروبي الاتفاق على الحزمة الرابعة عشرة الجديدة من العقوبات ضد روسيا، بحلول بداية قمة الاتحاد الأوروبي في 27 حزيران، إذ تريد الدول الأوروبية الاتفاق على القيود قبل أن تتولى هنغاريا رئاسة الاتحاد الأوروبي.

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وسيتم فرض قيود أكثر صرامة على نشاطات فروع الشركات الأوروبية التي تواصل ممارسة أعمالها في روسيا، إلا أن ألمانيا تعارض هذا البند، لأن شركاتها الصناعية تواصل الاستثمار بنشاط في روسيا.



وفي وقت سابق، اعترف المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون العقوبات، ديفيد أوسوليفان، بأنه سيتم اعتماد الحزمة الرابعة عشرة من القيود ضد روسيا. وقال إنه في إطار هذه الحزمة تجري مناقشة تدابير "في قطاعي الطاقة والملاحة البحرية". (روسيا اليوم)