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عربي-دولي

خلال حفل بايدن.. عميل في "الخدمة السرية" يتعرّض للسرقة

Lebanon 24
18-06-2024 | 08:00
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أفادت وسائل إعلام أميركية، بتعرض عميل للخدمة السرية للسرقة تحت تهديد السلاح، ليلة حفل بايدن في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، لجمع التبرعات.

وتم استدعاء ضباط الشرطة إلى المشروع السكني في مقاطعة أورانج حوالي الساعة 9:36 مساء، حيث قالت إدارة شرطة توستين في بيان، السبت، إن ذلك بسبب تقارير عن سرقة محتملة.
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وتابع البيان أنه عند وصول الشرطة إلى المبنى، وهو قاعدة عسكرية سابقة، اكتشفت الشرطة أن الضحية كان عميلا بالخدمة السرية سرقت حقيبته تحت تهديد السلاح، وأضافت الشرطة أن أحد العناصر أطلق النار خلال عملية السطو. (روسيا اليوم)

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