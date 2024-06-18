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عربي-دولي

الصين ترفض تعليقات أوروبا بشأن قضايا حقوق الإنسان

Lebanon 24
18-06-2024 | 08:51
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رفضت الصين دعوات الاتحاد الأوروبي لها بوقف انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وقالت إنها تعارض "المعايير المزدوجة" والتدخل في شؤونها الداخلية.

وقال الاتحاد الأوروبي، بعد زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي للتيبت واجتماعه مع مسؤولين صينيين الأسبوع الماضي إنه يشعر بالقلق إزاء ما وصفه بوضع حقوق الإنسان "الخطير للغاية" في الصين، خاصة في شينغ يانغ والتبت وهونغ كونغ.
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وشمل ذلك حملة قمع ضد مدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحفيين في الصين.
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