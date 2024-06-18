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عربي-دولي

طلب غريب.. الشرطة الألمانية تطلب من الجماهير شرب "الحشيش" بدل "الخمور"

Lebanon 24
18-06-2024 | 09:34
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خوفًا من تكرار أعمال العنف، التي حدثت بسبب مباراة إنجلترا وصربيا يوم الأحد الماضي، في مدينة غيلسنكيرشن، نتيجة تناول الخمور، نصحت الشرطة الألمانية بعض المشجعين بتدخين الحشيش بدلا من شرب الكحول، وذلك خلال مباريات نهائيات بطولة كأس الأوروبية 2024، المقامة حاليا في ألمانيا.
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ومنعت الشرطة الألمانية جماهير بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، من تناول الخمور أثناء تواجدهم في الساحات لحضور مباريات "يورو 2024".

وكانت ألمانيا قد قننت تدخين الحشيش قبل شهرين فقط من انطلاقة يورو 2024، ومع ذلك، سيتمكن المشجعون من تدخين الحشيش، ولكن ليس داخل الملعب أو مناطق المشجعين أو الحانات أو ساحات المدينة. (روسيا اليوم)

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