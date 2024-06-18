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بولندا بدأت بتجهيز الملاجئ.. لماذا؟

Lebanon 24
18-06-2024 | 10:30
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بدأت بولندا بتنفيذ إجراءات احتياطية لحالات الطوارئ، تشمل تزويد الملاجئ بمولدات للطاقة وتخزن المياه فيها.

وأشار عمدة مدينة وارسو، إلى أنه في إطار "برنامج وارسو تدافع"، تقوم السلطات بفحص مدى جاهزية منشآت البنية التحتية الحيوية.
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وأضاف: "أمس أجرت جميع خدمات المدينة تدريبات في محطة إمدادات المياه حتى نكون مستعدين لكافة حالات الطوارئ. نقوم بتجهيز احتياطيات من مياه الشرب، وتجهيز المستودعات لتخزين المعدات الإضافية، مثل المولدات الكهربائية. يجب أن نكون مستعدين لأي نوع من المواقف".

وقال:" يمكن استيعاب حوالي ثلاثة ملايين شخص في أماكن مختلفة تم تجهيزها لتصبح ملاجئ في وارسو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.8 مليون نسمة". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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