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زلزال قوي ضرب إيران.. وعدد الإصابات فاق الـ100

Lebanon 24
18-06-2024 | 10:49
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ضرب زلزال بقوة 5 درجات بمقياس ريختر مدينة كاشمر في محافظة خراسان رضوي، شمال شرقي إيران.
 
وقال قائمقام مدينة كاشمر، إن الزلزال أوقع قرابة 4 قتلى و120 جريحًا في حصيلة غير نهائية. (سكاي نيوز)
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