زلزال قوي ضرب إيران.. وعدد الإصابات فاق الـ100

ضرب زلزال بقوة 5 درجات بمقياس ريختر مدينة كاشمر في محافظة خراسان رضوي، شمال شرقي إيران.

وقال قائمقام مدينة كاشمر، إن الزلزال أوقع قرابة 4 قتلى و120 جريحًا في حصيلة غير نهائية. (سكاي نيوز)