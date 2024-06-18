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الأمم المتحدة: نزوح مليون فلسطيني قسرا داخل غزة منذ أيار الماضي

Lebanon 24
18-06-2024 | 11:35
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أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن نحو مليون فلسطيني نزحوا قسرا في قطاع غزة منذ أيار الماضي، بعد تكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح. 

وقال تورك في افتتاح الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان: "مصدوم من تجاهل أطراف الصراع في غزة للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي".

 وأضاف: "منذ 7 تشرين الأول، استشهد وجرح أكثر من 120 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في قطاع غزة. ونزح نحو مليون فلسطيني بشكل قسري منذ تكثيف إسرائيل لعمليتها في رفح في أوائل أيار. وتفاقمت عمليات إيصال المساعدات، والوصول إليها".

 وأشار تورك إلى "التدهور المأساوي" للوضع في الضفة الغربية. ففي الفترة من تشرين الأول 2023 إلى 15 حزيران الجاري، "قتلت قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنون 528 فلسطينيا، من بينهم 133 طفلا". (روسيا اليوم)

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