إصابة صحفيّ بجروح... اعتدى عليه أشخاص ونُقِلَ إلى المستشفى

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أصيب صحفي برتغالي بجروح بعد مشاجرة مع مشجعين أمام الفندق الذي يقيم فيه منتخب البرتغال، في مدينة لايبزيغ الألمانية، وذلك قبل ملاقاة التشيك في افتتاح مشاركته بكأس أوروبا.وكان نونو بيريرا مراسل شبكة تلفزيون "إس آي سي" البرتغالية يوافي المتابعين بآخر مستجدات المنتخب البرتغالي من أمام الفندق قبل أن يتم الاعتداء عليه من قبل مجموعة من المشجعين، إذ أصيب بخلع في الكتف وتم نقله إلى المستشفى.وقالت الشركة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": كان هناك عدة أشخاص أمام الفندق بينما كانت حافلة لاعبي المنتخب البرتغالي على وشك المغادرة لحضور حصة التدريب الأخيرة على ملعب لايبزيغ. (العربية)