نتنياهو: من غير المعقول أن تحجب أميركا الأسلحة عن إسرائيل

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ "وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، أكد له أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على إلغاء القيود المفروضة على شحنات الأسلحة الموجهة لإسرائيل".وأضاف نتنياهو في بيان، أنه أبدى خلال لقائه مع بلينكن، الأسبوع الماضي، تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بدء الحرب ضدّ حركة حماس في تشرين الأول.وقال: "من غير المعقول أن تحجب الإدارة الأميركية الأسلحة والذخائر عن إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية". (العربية)