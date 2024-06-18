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عربي-دولي
مكان قريب من لبنان يحتوي على أسلحة نوويّة عديدة... أين يقع؟
Lebanon 24
18-06-2024
|
11:47
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ تقريراً أعدّه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، كشف أنّ إسرائيل تعمل على تحديث "البلوتونيوم" في مفاعل ديمونة النووي.
ونقلت صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية عن التقرير قوله، إنّ "الباحثين أشاروا إلى أنّ إسرائيل لا تعترف علناً بامتلاك أسلحة نووية، لكنهم أضافوا أنّ إسرائيل تعمل على تحديث ترسانتها النووية من خلال تطوير البلوتونيوم الخاص بها".
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ويصنف تقرير معهد "سيبري" إسرائيل في المرتبة الثامنة من حيث إجمالي عدد الرؤوس الحربية النووية المخزنة لديها.
وأعلن المعهد أنّ إسرائيل تمتلك 90 رأسا حربيا نوويا، وهي بذلك تتقدم على كوريا الشمالية التي تشير التقديرات إلى أنها تمتلك 50 رأسا نوويا. (سكاي نيوز)
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