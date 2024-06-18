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عربي-دولي

طبيب وطاه وعالم فلك خططوا لتنفيذ انقلاب واختطاف المستشار الألماني!

Lebanon 24
18-06-2024 | 11:48
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يخضع 8 أشخاص ممثلين عن حركة "مواطني الرايخ" اليمينية للمحاكمة بتهمة التخطيط لانقلاب في ألمانيا، بحسب ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وكانت وسائل إعلام ألمانية قد ذكرت أن المتهمين الثمانية كانوا ينوون اختطاف المستشار الألماني أولاف شولتس وعرضه على التلفزيون لجذب الانتباه، وبحسب الصحيفة وجهت للمتهمين الثمانية تهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية والتحضير لانقلاب.
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ووفقاً للمصادر، كان المتهمون يخططون لتشكيل مجلس وزراء خاص بهم في حال نجاح خططهم، ومن بين المتورطين في التخطيط للانقلاب طبيب، وطاه، وعالم فلك.

 
ومن جانبهم، قال محامو المتهمين إنهم ليسوا إرهابيين، بل هم مجرد مواطنين غير راضين عن سياسة السلطات الألمانية.
 

وبدأت محاكمة "مواطني الرايخ" في الخامس من ايار 2024.



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