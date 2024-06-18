غوتيريش: الشباب هم الفئة الأكثر تضررا من خطاب الكراهية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إن "خطاب الكراهية ليس له مستوى، وعلينا جميعا العمل للقضاء عليه تماما".

جاء ذلك في رسالة نشرها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية الموافق 18 حزيران من كل عام.

وأكد غوتيريش أن خطاب الكراهية علامة على التمييز والإساءة والعنف والنزاع بل وحتى الجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن خطاب الكراهية في الوقت الراهن يستهدف مجموعة واسعة من الفئات، وكثيرا ما يكون ذلك على أساس الانتماء العرقي أو الإثني أو الديني أو العقدي أو السياسي.

وشدد على أن الأشهر الأخيرة شهدت تصاعدا في خطاب الكراهية المعادي للسامية والمسلمين على الإنترنت وفي التعليقات العامة لقادة ذوي تأثير.

وتابع أنه يقع على عاتق الدول بموجب القانون الدولي الالتزام بمنع التحريض على الكراهية ومكافحته وتعزيز التنوع والتفاهم والتضامن.

وصرح غوتيريش بأن توفر استراتيجية وخطة عمل للأمم المتحدة من أجل مكافحة خطاب الكراهية يشكل إطارا لمعالجة أسباب هذه الآفة وآثارها.

وأشار إلى أن الشباب هم الفئة الأكثر تضررا من خطاب الكراهية، وبالتالي يجب أن يكونوا جزءا من الحل. (الاناضول)