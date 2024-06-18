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عربي-دولي

أمين عام الناتو يعترف: ندعم أوكرانيا لمصالح أمنية خاصة

Lebanon 24
18-06-2024 | 13:10
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إعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، بأن التحالف يدعم أوكرانيا على أساس مصالحه "الأمنية" الخاصة. 


وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الولايات المتحدة: "علينا أن نفهم أن مساعدة أوكرانيا ليست عملا خيريا، فنحن نساعد كييف لأنها، قبل كل شيء، تلبي مصالحنا الأمنية".
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