استشهاد طبيب من غزة في مركز تحقيق إسرائيلي بعد احتجازه بأسبوع

كشف إعلام عبري، الثلاثاء، عن استشهاد الطبيب الفلسطيني إياد الرنتيسي من سكان قطاع غزة، في مركز تحقيق إسرائيلي تابع لجهاز "الشاباك" بمدينة عسقلان (جنوب)، بعد أسبوع من اعتقاله في تشرين الثاني الماضي.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية (خاصة)، إن الرنتيسي الذي كان مديرا لمستشفى نسائي في مدينة بيت لاهيا بقطاع غزة، توفي في مركز تحقيق تابع لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" في مدينة عسقلان، بعد أسبوع من اعتقاله في تشرين الثاني الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة العدل الإسرائيلية أمرت الجيش بإجراء تحقيق في ظروف استشهاد الطبيب الفلسطيني.

وادعى جهاز الشاباك أن الطبيب البالغ من العمر 53 عاما اتهم بـ"احتجاز رهائن".

ولم يصدر بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي أو جهاز الشاباك بخصوص وفاة الطبيب الرنتيسي. (الاناضول)