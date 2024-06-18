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عربي-دولي

أوّل دولة في الاتحاد الأوروبي تنتج اليورانيوم

Lebanon 24
18-06-2024 | 15:14
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أعلنت شركة التعدين الفنلندية "تيرافام"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هلسنكي أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بتعدين اليورانيوم.

وقالت الشركة في بيانها: "بدأت تيرافام في استخراج اليورانيوم الطبيعي بموقعها الصناعي في منجم سوتكامو (منجم في شمال شرق البلاد)، ومع بدء التشغيل، ستصبح فنلندا الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي ستنتج اليورانيوم".
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وأضاف: "من المتوقع أن تصل المؤسسة إلى طاقتها الكاملة بحلول عام 2026، وسيبلغ حجم إنتاج اليورانيوم حوالي 200 طن سنويا"، لافتاً الى ان "حجم الاستثمارات استعدادا للإنتاج بلغ نحو 20 مليون يورو".

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