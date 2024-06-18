أوّل دولة في الاتحاد الأوروبي تنتج اليورانيوم

أعلنت شركة التعدين الفنلندية "تيرافام"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هلسنكي أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بتعدين اليورانيوم.



وقالت الشركة في بيانها: "بدأت تيرافام في استخراج اليورانيوم الطبيعي بموقعها الصناعي في منجم سوتكامو (منجم في شمال شرق البلاد)، ومع بدء التشغيل، ستصبح فنلندا الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي ستنتج اليورانيوم".

Advertisement



وأضاف: "من المتوقع أن تصل المؤسسة إلى طاقتها الكاملة بحلول عام 2026، وسيبلغ حجم إنتاج اليورانيوم حوالي 200 طن سنويا"، لافتاً الى ان "حجم الاستثمارات استعدادا للإنتاج بلغ نحو 20 مليون يورو".