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عربي-دولي

بوتين يصل كوريا الشمالية في زيارة لتعزيز العلاقات الدفاعية

Lebanon 24
18-06-2024 | 15:35
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية في زيارة دولة، وفق ما أعلن الكرملين.

 وقال الكرملين في بيان إن "فلاديمير بوتين وصل إلى بيونغ يانغ، عاصمة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)".

وتشهد العلاقات الكورية الروسية تنامي ملحوظ منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في  2022.

 برنامج الزيارة

 سيجري الجزء الأساسي من الزيارة في 19 حزيران، حيث من المتوقع أن يقضي الزعيمان ما لا يقل عن تسع ساعات معًا.

 وستقام مراسم الترحيب الرسمية في الظهيرة في بيونغ يانغ. ثم، بعد جلسة تصوير تقليدية، سيعقد بوتين وكيم محادثات يتوقع أن تستمر حوالي 90 دقيقة.

 بعد المحادثات، سيواصل الزعيمان الحديث على انفراد خلال جولة في مقر إقامة الزعيم الكوري الشمالي وحفل شاي.

 ستتوج المحادثات بتوقيع عدد من الوثائق المشتركة وسيدلي الزعيمان بتصريحات لوسائل الإعلام. (سكاي نيوز)

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