تقرير جديد... هل استأنفت إيران البرنامج النووي العسكريّ؟

ذكرت "العربية"، أنّ وكالات المخابرات الأميركية والإسرائيلية تبحث في معلومات جديدة عن النمذجة الحاسوبية التي قام بها علماء إيرانيون، والتي يُمكن إستخدامها للبحث وتطوير الأسلحة النووية.

Advertisement

وقال مسؤولان أميركيان، بالإضافة إلى مسؤول حالي ومسؤول إسرائيلي سابق لموقع "أكسيوس": "حتى الآن لا يعرف الغرض من النمذجة".

وقال بعض المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين إن هذه المعلومات الاستخباراتية هي إشارة مثيرة للقلق بشأن طموحات إيران في مجال الأسلحة النووية، لكن مسؤولين آخرين من كلا الجانبين قالوا إنها مجرد "نقطة" لا تمثل تحولاً في سياسة إيران واستراتيجيتها تجاه التسلح.



وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إنه بعد الفشل الاستخباراتي بشأن هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأوّل، فإن مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي يدرس بجدية أكبر أي معلومة صغيرة حول الخطوات الإيرانية المحتملة نحو الأسلحة النووية.



وقال مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي إن وكالات المخابرات في كلا البلدين ليس لديها أي مؤشر على أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمر باستئناف البرنامج النووي العسكري.

وقال مسؤول أميركي آخر إنه "لا يوجد تغيير في تقييمنا بأن إيران لا تقوم حاليا بالأنشطة الرئيسية لتطوير الأسلحة النووية اللازمة لإنتاج جهاز نووي قابل للاختبار". (العربية)