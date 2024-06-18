أردوغان وباشينيان يعربان عن رغبتهما في تطبيع العلاقات بين البلدين

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، رغبتهما بتطبيع العلاقات بين البلدين.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان أن "الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أكدا خلال محادثة هاتفية على إرادتهما السياسية للتطبيع الكامل للعلاقات بين تركيا وأرمينيا من دون شروط مسبقة".

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وأضاف البيان: "أكد الجانبان على أهمية مواصلة المفاوضات بين الممثلين الخاصين للبلدين بما في ذلك الاتفاقيات المتفق عليها حتى الآن".



كما أكد البيان أن "أردوغان وباشينيان، أشادا معا بالحوار المستمر بين كبار المسؤولين وناقشا آخر التطورات في المنطقة وجدول الأعمال الدولي".