25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"لا نعرف ما الذي يتحدث عنه".. واشنطن تكشف وضع شحنات أسلحتها إلى إسرائيل
Lebanon 24
18-06-2024
|
22:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت الولايات المتحدة عن استغرابها، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حليفته واشنطن، تعلّق إرسال أسلحة هامة إلى بلاده التي تخوض حربا ضد حماس في قطاع غزة.
وقالت كارين جان بيار الناطقة باسم البيت الأبيض للصحافيين: "اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إننا بصدق لا نعرف ما الذي يتحدث عنه".
Advertisement
وأضافت أنه باستثناء "شحنة معينة من الذخائر ينظر فيها المسؤولون الأميركيون عن كثب، ليس هناك أي وقف آخر لشحنات أسلحة".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء، قال إن واشنطن "تواصل مراجعة شحنة واحدة في ما يتعلّق بقنابل زنة 2000 رطل بسبب مخاوفنا بشأن استخدامها في منطقة مكتظة بالسكان مثل رفح"، في إشارة إلى المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.
وأضاف: لكن "كل ما سوى ذلك يجري كالمعتاد"، دون الخوض في تفاصيل المحادثات الدبلوماسية مع نتنياهو.
وجاء كلام بلينكن بعد تصريحات لنتنياهو في تل أبيب قال فيها إن وزير الخارجية الأميركي أكد له أن الحكومة الأميركية تعمل "ليلا ونهارا" لمعالجة التأخير في وصول الأسلحة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في المطار.. إليكم بالصور ما كانت تخبئه إحدى المسافرات في حقيبتها
Lebanon 24
في المطار.. إليكم بالصور ما كانت تخبئه إحدى المسافرات في حقيبتها
06:35 | 2024-06-18
18/06/2024 06:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"أدوات أميركيّة مجانية".. هكذا خرق "حزب الله" إسرائيل!
Lebanon 24
بـ"أدوات أميركيّة مجانية".. هكذا خرق "حزب الله" إسرائيل!
03:00 | 2024-06-18
18/06/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق داخل منزل... وعائلة تُحاصرها النيران
Lebanon 24
حريق داخل منزل... وعائلة تُحاصرها النيران
15:04 | 2024-06-18
18/06/2024 03:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيدا عن الإعلام... من هو الشخص الذي التقاه هوكشتاين في لبنان وماذا قال له؟
Lebanon 24
بعيدا عن الإعلام... من هو الشخص الذي التقاه هوكشتاين في لبنان وماذا قال له؟
13:38 | 2024-06-18
18/06/2024 01:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران حذّرت حزب الله.. تقرير اسرائيلي يتحدث عن اغتيال نصرالله: "نعرف موقعك"
Lebanon 24
ايران حذّرت حزب الله.. تقرير اسرائيلي يتحدث عن اغتيال نصرالله: "نعرف موقعك"
08:00 | 2024-06-18
18/06/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:15 | 2024-06-19
"التغيير السوري" صدمة تطال مناصب رفيعة
01:00 | 2024-06-19
أوكرانيا تعلن بدء العمل لتنظيم "قمة سلام ثانية"
00:33 | 2024-06-19
بعد ضرب واغتصاب فتاة قاصر... اعتقال ثلاثة فتيان في فرنسا
00:22 | 2024-06-19
البيت الأبيض غاضب ويلغي اجتماعاً حول إيران مع وفد اسرائيلي.. بسبب نتنياهو!
00:18 | 2024-06-19
"هدف مزدوج"... ماذا يريد بوتين وكيم من بعضهما البعض؟
00:03 | 2024-06-19
بطريقة تعسفية... منظمة العفو الدولية تتهم مصر بإجبار لاجئين سودانيين على الرحيل
فيديو
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
19/06/2024 08:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبأ باندلاع حرب عالمية ثالثة غداً الثلاثاء.. تعرفوا إلى "نوستراداموس الجديد"
Lebanon 24
تنبأ باندلاع حرب عالمية ثالثة غداً الثلاثاء.. تعرفوا إلى "نوستراداموس الجديد"
02:18 | 2024-06-17
19/06/2024 08:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
19/06/2024 08:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24