"لا نعرف ما الذي يتحدث عنه".. واشنطن تكشف وضع شحنات أسلحتها إلى إسرائيل





وقالت كارين جان بيار الناطقة باسم البيت الأبيض للصحافيين: "اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إننا بصدق لا نعرف ما الذي يتحدث عنه".

Advertisement

وأضافت أنه باستثناء "شحنة معينة من الذخائر ينظر فيها المسؤولون الأميركيون عن كثب، ليس هناك أي وقف آخر لشحنات أسلحة". أعربت الولايات المتحدة عن استغرابها، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حليفته واشنطن، تعلّق إرسال أسلحة هامة إلى بلاده التي تخوض حربا ضد حماس في قطاع غزة.وقالت كارين جان بيار الناطقة باسم البيت الأبيض للصحافيين: "اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إننا بصدق لا نعرف ما الذي يتحدث عنه".وأضافت أنه باستثناء "شحنة معينة من الذخائر ينظر فيها المسؤولون الأميركيون عن كثب، ليس هناك أي وقف آخر لشحنات أسلحة".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء، قال إن واشنطن "تواصل مراجعة شحنة واحدة في ما يتعلّق بقنابل زنة 2000 رطل بسبب مخاوفنا بشأن استخدامها في منطقة مكتظة بالسكان مثل رفح"، في إشارة إلى المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.



وأضاف: لكن "كل ما سوى ذلك يجري كالمعتاد"، دون الخوض في تفاصيل المحادثات الدبلوماسية مع نتنياهو.



وجاء كلام بلينكن بعد تصريحات لنتنياهو في تل أبيب قال فيها إن وزير الخارجية الأميركي أكد له أن الحكومة الأميركية تعمل "ليلا ونهارا" لمعالجة التأخير في وصول الأسلحة. (سكاي نيوز)