رئيس الوزراء القطري يلتقي قادة حماس بالدوحة.. وضغط لسد الفجوة بشأن اتفاق وقف النار

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التقى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الثلاثاء بالدوحة، كبار مسؤولي حماس في محاولة للتوصل إلى انفراجة في المحادثات حول اتفاق المحتجزين ووقف إطلاق النار، وفق ما أفاد به موقع "أكسيوس".ونقل "أكسيوس" عن مصدر أن رئيس الوزراء القطري يضغط على حماس في محاولة لسد الفجوة بين اقتراح الحركة والاقتراح الإسرائيلي.وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان قال قبل أيام، إن وسطاء من مصر وقطر يعتزمون التواصل مع قيادات حماس قريباً لمعرفة ما إذا كان هناك سبيل للمضي قدماً في اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي يطرحه الرئيس الأميركي جو بايدن.وقال عضو بارز في فريق التفاوض الإسرائيلي، الذي يحاول التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، إن الحرب لن تنتهي بوقف الهجوم على رفح.