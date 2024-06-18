انفجارات ضخمة تهّز تشاد.. حريق كبير بمستودع ذخيرة تابع للجيش والقذائف تصل للمنازل (فيديو)

#تشاد #Tchad
الساعة: 00:04
ما زالت الإنفجارات المصاحبة لحريق مخزن الأسلحة في العاصمة أنجمينا مستمرة وسقوط كثيف لشظايا القنابل والرصاص في الكثير من الأحياء.
نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد pic.twitter.com/pXzG5xqgv3
— إسحاق عبدالرحمن 🇹🇩 (@issagaadarmani) June 18, 2024
#تشاد #Tchad
الساعة: 00:04
ما زالت الإنفجارات المصاحبة لحريق مخزن الأسلحة في العاصمة أنجمينا مستمرة وسقوط كثيف لشظايا القنابل والرصاص في الكثير من الأحياء.
نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد pic.twitter.com/pXzG5xqgv3
#تشاد 🇹🇩🔥🔥
♦️ صور وفيديوهات حديثة من مطار #انجمينا، مطار حسن جاموس .. كثافة النيران أدت الى خروج الوضع عن السيطرة ..
♦️سقوط شظايا صواريخ حرارية في احياء مجاورة لمطار انجمينا..
♦️ غادرت المقاتلات الفرنسية مطار انجمينا فور وقوع الكارثة تاركة الجيش التشادي يواجه مصيره المجهول..… pic.twitter.com/IuODQSfxWQ
— Bint Khalifa (@Bit_Khalifa1417) June 18, 2024
#تشاد 🇹🇩🔥🔥
♦️ صور وفيديوهات حديثة من مطار #انجمينا، مطار حسن جاموس .. كثافة النيران أدت الى خروج الوضع عن السيطرة ..
♦️سقوط شظايا صواريخ حرارية في احياء مجاورة لمطار انجمينا..
♦️ غادرت المقاتلات الفرنسية مطار انجمينا فور وقوع الكارثة تاركة الجيش التشادي يواجه مصيره المجهول..… pic.twitter.com/IuODQSfxWQ
مشاهد تظهر وقوع انفجارات ضخمة جراء حريق في مستودع أسلحة وذخيرة تابع للجيش في العاصمة التشادية نجامينا ما تسبب بعدد من الوفيات، والسلطات تتعهد بفتح تحقيق في الحادثة#تشاد #العربية pic.twitter.com/5FrPFzW54C
— العربية (@AlArabiya) June 19, 2024
مشاهد تظهر وقوع انفجارات ضخمة جراء حريق في مستودع أسلحة وذخيرة تابع للجيش في العاصمة التشادية نجامينا ما تسبب بعدد من الوفيات، والسلطات تتعهد بفتح تحقيق في الحادثة#تشاد #العربية pic.twitter.com/5FrPFzW54C