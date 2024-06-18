انفجارات ضخمة تهّز تشاد.. حريق كبير بمستودع ذخيرة تابع للجيش والقذائف تصل للمنازل (فيديو)

سمع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة التشادية نجامينا، بسبب نشوب حريق كبير في مستودع ذخيرة وفق ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، فيما لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات.



ونقلت صحيفة "تشاد وان"، عن مصادر مختلفة بوقوع انفجارات في العاصمة نجامينا، مشيرة إلى نشوب حريق كبير في مستودع ذخيرة تابع لمديرية الاحتياطي الاستراتيجي، وهي وحدة عسكرية خاصة مسؤولة عن إدارة مخزون الذخيرة.

#تشاد #Tchad

الساعة: 00:04

ما زالت الإنفجارات المصاحبة لحريق مخزن الأسلحة في العاصمة أنجمينا مستمرة وسقوط كثيف لشظايا القنابل والرصاص في الكثير من الأحياء.

نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد pic.twitter.com/pXzG5xqgv3 — إسحاق عبدالرحمن 🇹🇩 (@issagaadarmani) June 18, 2024 Advertisement



إلى ذلك، قال عبد الرحمن كولام الله، وزير الدولة والمتحدث باسم الحكومة: "اندلع حريق في مخزن ذخيرة عسكري يقع في جودجي، مما تسبب في انفجارات كبيرة. ندعو السكان إلى التزام الهدوء".



من جانبها، دعت السفارة الفرنسية في تشاد، في رسالة نقلتها إلى رعاياها إلى البقاء في أماكن محمية بعيدا عن النوافذ.



ولم ترد أنباء حتى الأن عن وقوع إصابات، لكن شوهدت "انفجارات قوية للغاية" في موقع الحريق الواقع بالقرب من مطار نجامينا.



ويتداول السكان المحليون على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات للانفجارات، فضلا عن القذائف التي اخترقت جدران منازلهم. إلى ذلك، قال عبد الرحمن كولام الله، وزير الدولة والمتحدث باسم الحكومة: "اندلع حريق في مخزن ذخيرة عسكري يقع في جودجي، مما تسبب في انفجارات كبيرة. ندعو السكان إلى التزام الهدوء".من جانبها، دعت السفارة الفرنسية في تشاد، في رسالة نقلتها إلى رعاياها إلى البقاء في أماكن محمية بعيدا عن النوافذ.ولم ترد أنباء حتى الأن عن وقوع إصابات، لكن شوهدت "انفجارات قوية للغاية" في موقع الحريق الواقع بالقرب من مطار نجامينا.ويتداول السكان المحليون على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات للانفجارات، فضلا عن القذائف التي اخترقت جدران منازلهم.

#تشاد 🇹🇩🔥🔥



♦️ صور وفيديوهات حديثة من مطار #انجمينا، مطار حسن جاموس .. كثافة النيران أدت الى خروج الوضع عن السيطرة ..



♦️سقوط شظايا صواريخ حرارية في احياء مجاورة لمطار انجمينا..



♦️ غادرت المقاتلات الفرنسية مطار انجمينا فور وقوع الكارثة تاركة الجيش التشادي يواجه مصيره المجهول..… pic.twitter.com/IuODQSfxWQ — Bint Khalifa (@Bit_Khalifa1417) June 18, 2024