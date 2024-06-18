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عربي-دولي

بحرارة تزيد عن 30 درجة... بيونغ يانغ تستقبل بوتين

Lebanon 24
18-06-2024 | 23:41
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استقبلت العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ الرئيس فلاديمير بوتين بدرجة حرارة بلغت ثلاثين مئوية. ففي صباح الأربعاء الباكر بلغت حرارة الجو 29-30 درجة.
ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية المحلية، ستبلغ حرارة الجو في المدينة خلال النهار، أكثر من 33 درجة. وخلال ذلك يتضمن جدول أعمال زيارة الرئيس الروسي خلال هذا اليوم عددا لا بأس به من الفعاليات في الهواء الطلق.
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على سبيل المثال، بدأ يوم عمله بحفل اجتماع رسمي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. ويعد هذا فعالية بروتوكولية تقليدية خلال زيارات الدولة، وهي تجري في الساحة الرئيسية للبلاد - ساحة كيم إيل سونغ ومدتها حوالي 10 دقائق. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الرئيس بوتين بوضع إكليل من الزهور عند نصب التحرير التذكاري ويتجول مع كيم جونغ أون حول مقر الإقامة.
ويشار إلى أن سكان بيونغ يانغ، الذين تجمعوا في شوارع المدينة منذ الصباح الباكر للترحيب بالرئيس الروسي، معتادون على مثل هذا الطقس الحار في هذه الفترة. وعادة تفضل النساء الاختباء من أشعة الشمس القاسية تحت المظلات، ويرتدي العديد من الرجال سترات بيضاء بأكمام قصيرة.
وقد وصل الرئيس بوتين إلى بيونغ يانغ في وقت متأخر من الليل، وعلى الرغم من ذلك، فقد استقبله شخصيا في المطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. (روسيا اليوم)
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