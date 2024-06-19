ضمن تدريباته في كامتشاتكا... أسطول المحيط الهادئ يبدأ تنفيذ العمليات القتالية (فيديو)

بدأت قوات أسطول المحيط الهادئ في كامتشاتكا في تنفيذ العمليات القتالية ضمن تدريباته، بحسب ما أعلنت الخدمة الصحفية للأسطول.

وجاء في البيان: "في كامتشاتكا، بدأت قوات أسطول المحيط الهادئ في تنفيذ المهام القتالية في إطار التدريبات المجدولة".

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وأشار البيان إلى أن المجموعات التكتيكية للسفينة التابعة لوحدة حماية منطقة المياه عملت في أثناء الخروج من القاعدة العسكرية على تسهيل انسحاب القوات من هجوم عدو مفترض، وتم إجراء تدريبات تعامل مع منطقة مهددة بخطر الألغام باستخدام كاسحات الألغام.

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وبدأ الطيران البحري أيضا بإجراء تدريبات أيضا فأقلعت الطائرات المضادة للغواصات "توبوليف 142 إم 3" و"إيل 38" و"إيل 38 إن" لإجراء تدريبات استطلاع للبحث عن غواصات وسفن عدو مفترض في البحر.

وتجرى التدريبات التكتيكية في الفترة من 18 إلى 28 حزيران في مياه المحيط الهادئ وبحر اليابان وبحر أخوتسك تحت قيادة القائد العام لأسطول المحيط الهادئ الأدميرال فيكتور لينا.

وتشارك في التدريبات حوالي 40 سفينة بالإضافة إلى سفن الدعم وحوالي 20 طائرة ومروحية من الطيران البحري، بما في ذلك القاذفات البعيدة المدى "توبوليف 142 إم 3" و"إيل 38" و"إيل 38 إن" و"كا 29" و"كا 27". (روسيا اليوم)