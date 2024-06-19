كيم جونغ أون يشيد بدور روسيا في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي العالمي

أعرب الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن دعمه للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أهمية دور روسيا في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي العالمي.





وأكد كيم في مستهل لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تعتزم تعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا وسط تدهور الوضع الأمني العالمي. (روسيا اليوم)

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