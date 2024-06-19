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عربي-دولي

كيم جونغ أون يشيد بدور روسيا في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي العالمي

Lebanon 24
19-06-2024 | 01:50
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أعرب الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن دعمه للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أهمية دور روسيا في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي العالمي.


وأكد كيم في مستهل لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تعتزم تعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا وسط تدهور الوضع الأمني العالمي. (روسيا اليوم)
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