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عربي-دولي

بوتين وكيم يعقدان لقاء على انفراد... ووثيقة أساسية جديدة ستشكل أساسًا للعلاقات

Lebanon 24
19-06-2024 | 02:38
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انتهت المحادثات التي عقدت في بيونغ يانغ اليوم الأربعاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بمشاركة أعضاء وفدي البلدين بعد أكثر من ساعة ونصف من العمل.


في افتتاح الاجتماع، أشار زعيم كوريا الديمقراطية إلى دور روسيا في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي في العالم، وأعرب عن دعمه الكامل للعملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
من جانبه، أعرب بوتين عن تقدير موسكو للدعم "المستمر والثابت" الذي تظهره كوريا الشمالية لروسيا في كفاحها ضد "سياسة الهيمنة الإمبريالية التي تحاول الولايات المتحدة وتوابعها فرضها عليها منذ عقود".
وأشار بوتين إلى أن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية يقوم على مبادئ "المساواة والاحترام المتبادل لمصالح البلدين"، وأنه "تم اليوم إعداد وثيقة أساسية جديدة ستشكل أساسا للعلاقات بين البلدين لسنوات عديدة قادمة".
وبعد الاجتماع بصيغة موسعة، واصل بوتين وكيم محادثاتهما على انفراد، وأوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن هذه الصيغة تتيح للزعيمين فرصة لمناقشة "أهم القضايا وأكثرها حساسية". (روسيا اليوم)
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