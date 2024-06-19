ذكرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أنه "على مدى الأسابيع القليلة الماضية، أعطت الدول الغربية الضوء الأخضر لأوكرانيا لضرب أهداف على الأراضي الروسية. فما كان من روسيا إلا أن ردت بسلسلة تهديدات باستخدام أسلحتها النووية، حيث هدد الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف واشنطن وباريس ولندن بالإبادة النووية إذا نشرت دول حلف شمال الأطلسي قوات في أوكرانيا".

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وبحسب الصحيفة، "لقد أدى الترويج للتهديد النووي من جانب روسيا إلى استجابتين متناقضتين في الغرب. الأولى هي أن التهديدات النووية الروسية يجب أن يتم تجاهلها بسهولة باعتبارها تافهة، وتعتمد هذه الحجة على الزعم بأن روسيا تعلم أن استخدام الأسلحة النووية سيؤدي إلى هجوم تقليدي واسع النطاق من جانب حلف شمال الأطلسي على قواتها في أوكرانيا أو رد فعل نووي.والثانية هي أن روسيا قد تستسلم لإغراء استخدام الأسلحة النووية إذا لجأ حلف شمال الأطلسي إلى التصعيد بقوة. وقد أدت المخاوف بشأن "مخاطر التصعيد" إلى تأخير تسليم الدبابات والطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا وإعاقة قدرة البلاد على ضرب البنية التحتية العسكرية الروسية".

وتابعت الصحيفة، "في الواقع، هناك سيناريوهات واقعية حيث يمكن لروسيا أن تستخدم الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا، أو أقل احتمالا، ضد دولة عضو في حلف شمال الأطلسي. ومن الأهمية بمكان أن القرار الذي ستتخذه روسيا سوف يكون مستقلاً عن سلوك الغرب. ففي حين أن الكرملين سيستخدم الدعم الغربي لأوكرانيا كذريعة للتصعيد النووي، مثلما استخدمت روسيا توسع حلف شمال الأطلسي لتبرير غزو أوكرانيا في شباط 2022، إلا أن الدعم الغربي لن يؤدي إلى ذلك. وبدلا من ذلك، من المرجح أن تدفع ثلاثة عوامل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اتخاذ القرار بالضغط على الزر النووي الروسي".

وأضافت الصحيفة، "العامل الأول هو كيف يرى بوتين تطور الوضع على خط المواجهة في أوكرانيا. والرأي السائد هو أن روسيا لن تفكر في استخدام الأسلحة النووية إلا إذا كانت على وشك الهزيمة في أوكرانيا. ووصلت التكهنات حول استخدام الأسلحة النووية الروسية إلى ذروتها في أواخر عام 2022، حيث ساعد نقص القوى العاملة في تحقيق أوكرانيا انتصارات سريعة في خاركيف وخيرسون.ومؤخراً، زعم قائد القوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي أن روسيا قد تفكر في استخدام الأسلحة النووية التكتيكية إذا واجهت "هزيمة كارثية". هذا المنطق ليس دقيقا بالضرورة. هناك أصوات متزايدة في روسيا تزعم أن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية قد يجبر أوكرانيا والغرب على الاستسلام. إذا كانت روسيا تحقق مكاسب إضافية بتكلفة باهظة، فقد ترى في التصعيد النووي أهون الشرين من حرب استنزاف مستمرة منذ سنوات".

وبحسب الصحيفة، "العامل الثاني هو الاستقرار السياسي الداخلي في روسيا. وعلى الرغم من وفاة زعيم مجموعة فاغنريفغيني بريغوجين، ووجود إيغور جيركين، مرتكب جريمة الرحلة MH-17، خلف القضبان، فإن أبطال الحرب الشاملة من القوميين المتطرفين لا يزالون يشكلون التهديد الأكبر لبوتين. منذ أن هدد زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي بشن هجمات نووية على أوروبا واليابان في أوائل التسعينيات، مارس هذا الفصيل ضغوطًا من أجل خفض عتبة الاستخدام النووي الروسي الأول. وبما أن القوميين المتطرفين قد دفعوا بوتين بالفعل نحو التجنيد الجماعي وضرب البنية التحتية المدنية على نطاق واسع، فمن المتصور أن هذا اللوبي يمكن أن يجعله يتحول إلى السلاح النووي".

وتابعت الصحيفة، "أما العامل الثالث فهو الموقف المتساهل من جانب الصين. ففي حين تريد الصين تقييد تدفق الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في منطقة الهادئ الهندي وثني كوريا الشمالية عن اتباع نموذج روسيا، فقد حثت بكين بوتين باستمرار على الامتناع عن استخدام الأسلحة النووية. إذا وجدت الصين نفسها متورطة في صراع واسع النطاق في منطقة الهادئ الهندي، على الأرجح حول تايوان، أو ردت بشكل مفرط على تطور AUKUS، فإن حساباتها يمكن أن تتغير. وإذا توفر العاملان الآخران، فقد يعطي بوتين الضوء الأخضر لتوجيه ضربة نووية".

وختمت الصحيفة، "بما أن المنطق النووي الروسي ليس رد فعل بطبيعته، فلا ينبغي للغرب أن يخشى إعطاء أوكرانيا الأسلحة والمرونة التي تحتاجها لكسب الحرب. إن السماح لروسيا بالسيطرة على المزيد من الأراضي واعتقاد بوتين أن حلف شمال الأطلسي سوف يستسلم في مواجهة ضربة نووية هو أسوأ نتيجة ممكنة بالنسبة للغرب وأوكرانيا".