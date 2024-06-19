رئيس تايوان يؤكد: "لن نرضخ" لضغوط الصين

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أعلن رئيس تايوان لاي تشينغ-تي، اليوم الأربعاء، أن الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي "لن ترضخ" لضغوط الصين.وقال لاي خلال مؤتمر صحافي نظم في ختام أول شهر من ولايته، إن "ضم تايوان هو سياسية وطنية لجمهورية الصين الشعبية".وأضاف لاي أنه "بالإضافة إلى القوة العسكرية، تلجأ (الحكومة الصينية) بشكل متزايد إلى أساليب الإكراه غير التقليدية لمحاولة إرغام تايوان على الخضوع. لكن تايوان لن ترضخ للضغط".وقال إن "شعب تايوان سيدافع بقوة عن السيادة الوطنية وسيحافظ على أسلوب حياته الدستوري الديمقراطي الحر".وخلال الشهر الماضي وبعد أيام على تنصيب لاي رئيسا، أجرت الصين مناورات عسكرية في محيط الجزيرة ردا على خطابه الذي اعتبرته بكين بأنه "اعتراف باستقلال تايوان".وكان لاي تعهد في خطابه آنذاك الدفاع عن الديمقراطية والحرية في تايوان، داعيا في المقابل إلى الحوار مع الصين المنقطع منذ العام 2016.وعلى مدى 48 ساعة حشدت الصين سفنا حربية وطائرات وجنودا وقاذفات صواريخ في محاكاة لتطويق الجزيرة.ويعد مضيق تايوان، وهو ممر بحري يبلغ عرضه 180 كيلومترا ويفصل البر الرئيسي للصين عن الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي، بؤرة للتوتر الذي تزايد منذ تنصيب لاي.وفي هذا الإطار، عززت تايبيه علاقاتها الاقتصادية مع بعض الدول وزادت مشترياتها من الأسلحة من الولايات المتحدة شريكها الرئيسي.تسليم أسلحةووافق البنتاغون، أمس الثلاثاء، على عقدين لإرسال أسلحة إلى تايوان أحدهما بقيمة 300 مليون دولار ويتعلق بمسيّرات، والثاني بقيمة 60,2 مليون دولار، ويشمل 700 طائرة بدون طيار انتحارية أميركية الصنع ذات دقة عالية، سبق أن تم تجهيز الجيش الأوكراني بها.وشكرت وزارة الدفاع التايوانية واشنطن على توقيع هذه العقود التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر. (سكاي نيوز)