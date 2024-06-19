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عربي-دولي

قد تدعو روسيا إليها.. أوكرانيا تحضر لقمة سلام ثانية

Lebanon 24
19-06-2024 | 04:44
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أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، أمس الثلاثاء، ان المسؤولين الأوكرانيين بدأوا بالفعل الأعمال التحضيرية لتنظيم قمة سلام ثانية، وذلك بعد انعقاد القمة الأولى بقيادة أوكرانيا مطلع الأسبوع الجاري في سويسرا.
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وقال يرماك في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن القمة لن تكون ممكنة إلا بعد أن تضع الدول الأعضاء خطة مشتركة، وهي عملية يتوقع أن تستغرق عدة شهور.

وأضاف: "سيكون من الممكن عقد القمة الثانية عندما تكون لدينا خطة مشتركة"، مضيفاً أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وشهدت القمة التي استضافتها سويسرا مشاركة أكثر من 90 دولة، لكن لم تتقدم أي دولة لاستضافة قمة تالية.

ولم تتم دعوة موسكو للقمة التي انعقدت في سويسرا، بينما تغيّبت الصين عنها. وقال يرماك إنه من الممكن دعوة ممثل روسي لحضور القمة الثانية لعرض خطة السلام التي تقررها تلك القمة.

وتشن روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا منذ 2022، مما أشعل صراعاً هو الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وتطالب روسيا أوكرانيا بالتخلي عن أراض وعن طموحها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" مقابل إجراء محادثات سلام، وهي شروط ترفضها كييف. (العربية)

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